MArRC, prorogata la mostra ‘Gianni Versace’: superati i 47 mila visitatori

A seguito del grande successo di pubblico e dell’ampio consenso registrato, la mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”, in corso presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata prorogata fino al 3 maggio 2026.

Inaugurata lo scorso 19 dicembre in occasione degli ottant’anni dalla nascita dello stilista, l’esposizione ha già accolto circa 47.500 visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della stagione e un importante attrattore per il territorio.

“Il grande riscontro di pubblico che la mostra sta registrando – dichiara il Direttore del Museo, Fabrizio Sudano – testimonia quanto il dialogo tra patrimonio archeologico e creatività contemporanea sia capace di coinvolgere e appassionare un pubblico ampio e diversificato. La proroga rappresenta un’opportunità significativa per consentire a un numero ancora maggiore di visitatori di conoscere e approfondire il legame profondo tra Gianni Versace e la sua terra d’origine, in un percorso che unisce memoria, identità e innovazione”.