MArRC, prorogata la mostra ‘Gianni Versace’: superati i 47 mila visitatori
"Un'opportunità per consentire ad un numero maggiore di visitatori di conoscere e approfondire il legale profondo tra Gianni Versace e la sua terra" le parole del direttore Sudano
14 Aprile 2026 - 14:19 | Comunicato Stampa
A seguito del grande successo di pubblico e dell’ampio consenso registrato, la mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”, in corso presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stata prorogata fino al 3 maggio 2026.
Inaugurata lo scorso 19 dicembre in occasione degli ottant’anni dalla nascita dello stilista, l’esposizione ha già accolto circa 47.500 visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della stagione e un importante attrattore per il territorio.
Sudano: dialogo tra archeologia e creatività contemporanea
“Il grande riscontro di pubblico che la mostra sta registrando – dichiara il Direttore del Museo, Fabrizio Sudano – testimonia quanto il dialogo tra patrimonio archeologico e creatività contemporanea sia capace di coinvolgere e appassionare un pubblico ampio e diversificato. La proroga rappresenta un’opportunità significativa per consentire a un numero ancora maggiore di visitatori di conoscere e approfondire il legame profondo tra Gianni Versace e la sua terra d’origine, in un percorso che unisce memoria, identità e innovazione”.
La giornata conclusiva della mostra, domenica 3 maggio, coinciderà con l’iniziativa ministeriale di ingresso gratuito, offrendo così un’ulteriore occasione di visita e partecipazione al pubblico.
Versace e Magna Grecia: un percorso immersivo fino al 3 maggio
La mostra continua così il suo percorso, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che mette in relazione l’immaginario creativo di Gianni Versace con le radici della Magna Grecia, valorizzando il ruolo del Museo come luogo di dialogo tra antico e contemporaneo.
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