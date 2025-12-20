Al MArRC la mostra ‘Gianni Versace. Terra Mater’: orari, biglietti e aperture straordinarie
Previste alcune aperture speciali, con orari e modalità dedicate
20 Dicembre 2025 - 10:46 | di Redazione
La mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute” sarà visitabile dal 19 dicembre 2025 al 19 aprile 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Un’esposizione dedicata a Gianni Versace, nel trentennale della sua scomparsa, che porta la moda dialogare con l’archeologia nel cuore della città.
Orari di apertura ordinari della mostra Gianni Versace
Il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 20:00.
Ultimo ingresso alle 19:30.
Aperture straordinarie
Sono previste alcune aperture speciali, con orari e modalità dedicate:
- 19 dicembre 2025: apertura serale dalle 20:00 alle 23:00
- 20 dicembre 2025: apertura serale dalle 20:00 alle 24:00
- 27 dicembre 2025: apertura serale dalle 20:00 alle 23:00
- 29 dicembre 2025: apertura diurna dalle 10:00 alle 13:00
- 4 gennaio 2026: ingresso gratuito (Domenica al Museo)
- 5 gennaio 2026: apertura straordinaria dalle 9:00 alle 20:00
- 6 gennaio 2026: apertura festiva dalle 9:00 alle 20:00
Biglietti e costi
Durante le aperture straordinarie serali e diurne è previsto un biglietto speciale al costo di 5 euro.
Negli altri giorni e orari si applica il biglietto ordinario del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, pari a 10 euro. È possibile aggiungere la visita alla mostra con un biglietto cumulativo da 13 euro.
Chi desidera visitare solo la mostra può acquistare il biglietto dedicato al costo di 5 euro.
Ingresso gratuito
- Domenica 4 gennaio 2026, in occasione della Domenica al Museo, l’ingresso è gratuito.
La mostra rappresenta uno degli appuntamenti culturali di maggiore rilievo del calendario espositivo reggino, offrendo al pubblico un percorso che unisce identità, memoria e creatività, nel luogo simbolo dell’archeologia calabrese.