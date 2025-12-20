City Now

Al MArRC la mostra ‘Gianni Versace. Terra Mater’: orari, biglietti e aperture straordinarie

Previste alcune aperture speciali, con orari e modalità dedicate

20 Dicembre 2025 - 10:46 | di Redazione

mostra gianni versace terra mater

La mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute” sarà visitabile dal 19 dicembre 2025 al 19 aprile 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Un’esposizione dedicata a Gianni Versace, nel trentennale della sua scomparsa, che porta la moda dialogare con l’archeologia nel cuore della città.

Orari di apertura ordinari della mostra Gianni Versace

Il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:00 alle 20:00.
Ultimo ingresso alle 19:30.

Aperture straordinarie

Sono previste alcune aperture speciali, con orari e modalità dedicate:

  • 19 dicembre 2025: apertura serale dalle 20:00 alle 23:00
  • 20 dicembre 2025: apertura serale dalle 20:00 alle 24:00
  • 27 dicembre 2025: apertura serale dalle 20:00 alle 23:00
  • 29 dicembre 2025: apertura diurna dalle 10:00 alle 13:00
  • 4 gennaio 2026: ingresso gratuito (Domenica al Museo)
  • 5 gennaio 2026: apertura straordinaria dalle 9:00 alle 20:00
  • 6 gennaio 2026: apertura festiva dalle 9:00 alle 20:00

Biglietti e costi

Durante le aperture straordinarie serali e diurne è previsto un biglietto speciale al costo di 5 euro.

Negli altri giorni e orari si applica il biglietto ordinario del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, pari a 10 euro. È possibile aggiungere la visita alla mostra con un biglietto cumulativo da 13 euro.

Chi desidera visitare solo la mostra può acquistare il biglietto dedicato al costo di 5 euro.

Ingresso gratuito

  • Domenica 4 gennaio 2026, in occasione della Domenica al Museo, l’ingresso è gratuito.

La mostra rappresenta uno degli appuntamenti culturali di maggiore rilievo del calendario espositivo reggino, offrendo al pubblico un percorso che unisce identità, memoria e creatività, nel luogo simbolo dell’archeologia calabrese.

