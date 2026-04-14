Reggio al voto, Lele Mora su Scopelliti: ‘Persona seria e intelligente’. E sulla Notte Bianca…

Dal Vinitaly di Verona, in programma fino al 15 aprile 2026, arriva il commento del noto e tanto discusso personaggio televisivo Lele Mora che, oltre a elogiare l’evento del vino, a poche settimane dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Reggio Calabria e non solo, ricorda il suo passato legato alla città in riva allo Stretto.

Lele Mora ha voluto spendere parole di stima per Giuseppe Scopelliti, tornando anche sugli anni in cui l’ex sindaco guidava Palazzo San Giorgio.

“Io amo la Calabria, anche perchè prima c’era un grande sindaco di Reggio Calabria, Peppe Scopelliti, poi Presidente della Regione e devo dire che nel mio lavoro è stata una delle persone più brave, più serie e più intelligenti”, ha dichiarato Mora.

E ancora.

“Reggio Calabria gestita da Scopelliti è stata una grande città. Mi dispiace che l’hanno trattato male, però bisogna rimetterlo in movimento e credo che stia muovendo nel modo giusto”.

Tornando alla Calabria, Mora esalta le bellezze della nostra regione.

“Poi la Calabria è bella, si mangia bene, ci sono le belle donne, c’è la ‘nduia che è il piccante e nella vita ci vuole sempre il piccante”.

Il ricordo degli anni della Notte Bianca

Nel suo racconto, Mora ricorda la collaborazione maturata in quegli anni:

“Io avevo messo addirittura un programma giornaliero che andava su Rai 2, dove lui era sempre in onda e ha avuto un bel successo”. Poi il passaggio sulla Notte Bianca, evento simbolo di quegli anni:

“La Notte Bianca a Reggio Calabria? Gli ho detto a Peppe, facciamo la Notte Bianca e vedrai che ritorno che hai. E così è stato, veramente sono arrivati addirittura un milione di persone. È stato un grande successo…”.