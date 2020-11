Cgil, Cisl e Uil chiedono un Consiglio dei ministri straordinario in Calabria

Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo sono pronti ad una mobilitazione popolare, se nelle prossime ore il governo decide di non decidere sulla Calabria. I rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil chiedono la convocazione di un Consiglio dei ministri straordinario in Calabria.

CGIL, CISL E UIL: NIENTE PIU' RITARDI

"In questa delicata fase non possono essere ammessi ritardi, inadempienze e inottemperanze nei confronti della Calabria - scrivono in una nota i segretari generali - Questo il Governo, finito in una impasse inaccettabile sulla nomina del nuovo commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario, lo deve comprendere senza “se” e senza “ma”. Per ricordare al Presidente Conte ed ai ministri del suo esecutivo che questa terra non può essere tradita nelle sue aspettative siamo pronti a scendere in piazza. La Calabria non può essere trattata e raccontata come sta avvenendo dai media nazionali. Occorre un sussulto d'orgoglio dei cittadini calabresi e la politica nazionale e regionale devono assumersi le responsabilità verso la nostra Calabria.

I SINDACATI ANNUNCIANO LA PROTESTA

"Se non avremo risposte concrete alle nostre richieste scenderemo di nuovo in piazza, giovedì prossimo 26 novembre, a Catanzaro dinanzi la Cittadella regionale, invitando ad essere presenti i cittadini calabresi, le lavoratrici ed i lavoratori, i pensionati, gli amministratori locali, le forze sociali e produttive. Manifesteremo perché il Governo continua a sottovalutare la gravità della situazione che la Calabria sta vivendo, sia sotto il profilo sanitario che sotto quello prettamente economico e sociale. Una sottovalutazione appesantita dallo strano e inaccettabile ritardo che si sta accumulando nella scelta della nuova figura commissariale che dovrebbe subentrare ai dimissionari predecessori Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli, un ritardo appesantito dalla difficoltà di gestione di un avvicendamento atteso e non più procrastinabile.

Nei confronti della Calabria si percepisce solo un interesse di facciata, non corroborato da concrete azioni mirate a risolvere le tante, troppe, crisi aperte sul territorio, non ultima quella idrogeologica patita dal Crotonese, che la pandemia da Coronavirus, nelle ultime ore è stata capace di far registrare 444 contagi e 5 morti, sta mettendo in evidenza. Il Sistema sanitario regionale, a causa dell’atavico ritardo infrastrutturale e di una cronica carenza di personale rischia di collassare.