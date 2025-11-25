La due giorni di Champions all’Hostaria dei Campi con la ‘promozione’ da non perdere
“Arancinetti, frittelle, bruschette, pizzelle e GIRO PIZZA"
25 Novembre 2025 - 10:36 | Redazione
La due giorni di Champions tutta da vivere con le squadre italiane in campo. Alle 21 di stasera la Juventus giocherà in trasferta contro il Bodo Glimt, mentre il Napoli affronta in casa il Qarabag FK. Nella giornata di domani, mercoledi 26 novembre, match complicato per l’Inter sul campo dell’Atletico Madrid e sempre fuori l’Atalanta contro l’Eintracht Francoforte. Tutte le gare le potete seguire comodamente seduti all’Hostaria dei campi, approfittando della “Promozione Champions” che comprende: “Arancinetti, frittelle, bruschette, pizzelle e GIRO PIZZA a soli euro 16,00 a persona“. Al tavolo bisogna essere minimo 8 persone.
L’Hostaria dei Campi ti aspetta tutti i giorni in via Reggio Campi 1 tronco n.30. Consigliata la prenotazione allo 0965/324003.