Chapeau, il menù San Valentino 2020

Chapeau, ancora una volta sorprende i suoi clienti con un menù dedicato a San Valentino.

Infatti, il 14 Febbraio 2020 potrete prenotare un tavolo nella fantastica location in via San Paolo 1D sul Lungomare Falcomatà e assaporare le portate gourmet in stile Chapeau.

Ad accompagnare la serata un’eccellente selezione di vini e cocktails bar.

INFORMAZIONI

09651890704