Che tempo che fa, Santelli: ‘Il Governo ci lasci spazio’

Il Presidente della Regione Calabria torna in tv. Santelli difende le sue scelte e accusa il governo di aver 'ignorato' le richieste di aiuto

Il Presidente della Regione Calabria, torna in tv per discutere l’imminente fase 2. Negli ultimi giorni Jole Santelli è stata al centro di continue interviste per chiarire la ‘strana’ ordinanza emessa il 29 aprile.

Questa sera la Governatrice è stata ospite del programma televisivo di Rai2, Che tempo che fa. Un dialogo quello con Fabio Fazio che ha visto la presenza del Governatore De Luca per una sorta di confronto Campania, Calabria: due regioni del sud che hanno adottato misure di contenimento differenti.

“Fin dal primo momento di questa emergenza, abbiamo capito che la salute dei cittadini aveva la priorità su tutto, per questo motivo abbiamo adottato delle misure ancor più stringenti rispetto a quelle emesse dal Governo nazionale – ha spiegato Jole Santelli. Abbiamo fatto si che il governo prendesse completamente il timone, ma anche le Regioni hanno dei loro poteri. E, dopo aver dimostrato cosa la Calabria è in grado di fare vorrei che il governo ci desse più spazio per operare”.

Ancora una volta, il discorso è incentrato sulla decisione del Presidente della Calabria di consentire a bar e ristoranti di usufruire dei loro tavolini all’aperto.

“Io non ho riaperto i ristoranti – specifica ai microfoni di Rai2 – quello lo ha fatto il Governo. Io ho solamente aggiunto qualcosa che, a mio parere, è meno rischioso che fare la fila per la spesa”.

Spazio anche ai rientri dei fuorisede che, dopo quasi 60 giorni, possono far ritorno alla loro casa.

“Sono molto preoccupata per questo terzo esodo. Ancora una volta abbiamo invocato l’aiuto del Governo nazionale e ci siamo trovati a dover fare da soli. Ho predisposto laboratori mobili in stazioni, aeroporto e autostrada al fine di assicurare la protezione dei calabresi e non aumentare il rischio di contagio”.

Prima di chiudere il collegamento, la Governatrice della Calabria si lascia andare anche a due battute che, probabilmente, avranno strappato qualche sorriso agli italiani: