Chef Awards 2019, la Calabria trionfa grazie a Sandro Isabella – FOTO

Lo chef Sandro Isabella, impegnato da diversi anni con all’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi a promuovere e valorizzare nella terra dei canguri la cucina di qualità Italiana e i prodotti agroalimentari Calabresi, è stato insignito dalla Federazione Italiana Cuochi Australia, di cui ne è segretario nazionale, con il FIC Awards “HIGHEST FIC ACHIVEMENT 2019”, e dalla camera di commercio Italiana in Sydney del marchio di OSPITALITÀ ITALIANA e la certificazione di “ristorante autentico Italiano nel mondo”.

Gli ambiti riconoscimenti sono stati consegnati lunedì 18 ottobre all’apertura della IV^ edizione della “settimana della cucina Italiana nel mondo” tenutesi presso lo Snaidero cucine center in Australia, alla presenza del neo Console Italiano a Sydney, sua eccellenza Andrea De Felip e altri illustri personaggi Italo-Australiani.

Durante la serata lo chef Isabella ha voluto deliziare i palati dei presenti con una ’nduja di oltre cinquanta kg. made in Melbourne e realizzata, secondo tradizione, dagli esperti maestri dell’Accademia delle tradizioni popolari Calabresi in occasione del terzo tour mondiale di Calabria in Tavola.

Infine, gli ospiti hanno avuto il piacere di gustare il pluripremiato e famoso piatto “involtino di Sardina alla Calabrese” creato dallo chef Isabella.

Nei prossimi giorni lo chef, insieme agli atri membri del team FIC Australia saranno impegnati in una cena di gala Italiana presso il Parlamento del Nuovo Galles del Sud.