Reggio, concluso l’iter del chiosco in Via Marina: Affidamento per sei anni

Adesso c’è l’aggiudicazione definitiva.

Il chiosco comunale della Via Marina bassa di Reggio Calabria, è stato affidato in concessione alla società PSC SRLS. La novità arriva con la determinazione dirigenziale n. 2701 del 4 giugno 2026 del Settore Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria che chiude un lungo e articolato percorso amministrativo.

Dalla graduatoria provvisoria all’aggiudicazione definitiva

Il nuovo atto del Comune segna il passaggio definitivo. Dopo i controlli sui requisiti generali e speciali, l’amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere all’affidamento in concessione.

Il chiosco interessato è il Gazebo n. 1, lettera A, di 19,87 metri quadrati, situato sulla Via Marina bassa. Sarà destinato ad attività artigianali, in particolare gelateria, frullateria e frutteria, secondo quanto previsto dal progetto di gara presentato da PSC SRLS.

Concessione per sei anni

L’affidamento avrà una durata di sei anni, a decorrere dalla consegna delle strutture. Solo per il 2026, con decorrenza dal primo giugno, il Comune ha accertato un’entrata pari a 21.269,72 euro, comprensiva di imponibile e Iva.

Il percorso del bando

La vicenda del chiosco nasce dopo la revoca della precedente aggiudicazione, disposta nel 2025. Non essendoci altri concorrenti idonei in graduatoria, il Comune aveva avviato una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione del gazebo.

Il bando riguardava un chiosco di proprietà comunale, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con una proposta di riqualificazione delle strutture e dei servizi annessi.

Come anticipato da CityNow la PSC SRLS era risultata prima dopo lo scorrimento della graduatoria. Mancava però il passaggio decisivo, cioè l’esito delle verifiche e la successiva aggiudicazione. Arrivato proprio nella giornata di ieri.

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L’obiettivo della procedura resta quello di riattivare e valorizzare uno spazio comunale in una delle zone più frequentate della città, soprattutto durante la stagione estiva.

La Via Marina bassa, luogo simbolo di Reggio Calabria, potrà quindi contare su una nuova attività destinata alla somministrazione e alla vendita di prodotti artigianali, con una proposta legata a gelati, frullati e frutta.

Dopo mesi di atti, esclusioni, scorrimenti e verifiche, il chiosco (Piky al Chiosco) passa dunque ufficialmente a PSC SRLS.