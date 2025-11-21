Il giovane Chirico non trova spazio nella Reggina, è invece tra i convocati di Giannichedda

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Giuliano Giannichedda (Allenatore Rappresentativa Serie D) in collaborazione con gli Osservatori, ha convocato 44 calciatori per mercoledì 27 novembre a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, per il Raduno Territoriale dell’Area Centro Sud della Rappresentativa Serie D.

Nell’elenco dei convocati figura il giocatore della Reggina Francesco Chirico (2008).

Il raduno di mercoledì inizierà alle ore 12.00. Alle 14.00 gara amichevole a ranghi contrapposti. Al termine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.