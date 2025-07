Guardia Medica di Gallico chiusa, Bonforte (Pd): ‘Decisione scellerata che mette a rischio la salute’

«La chiusura della Guardia medica di Gallico , decisa dall’ Asp di Reggio Calabria , rappresenta un colpo durissimo per la comunità del popoloso quartiere e per tutta la zona nord della città. Una decisione scellerata che nega un diritto fondamentale e mette a rischio la salute dei cittadini, soprattutto nel periodo estivo, quando la domanda di assistenza sanitaria aumenta sensibilmente».

A dichiararlo è la segretaria cittadina del Pd, Valeria Bonforte, insieme al segretario del circolo Pd di Gallico, Natale Pensabene, e al segretario del circolo di Catona, Antonio Costantino.

«Esprimiamo forte preoccupazione per le ripercussioni immediate che questa chiusura avrà su migliaia di residenti, anziani, famiglie e turisti che in questi mesi popolano la nostra costa — aggiungono i rappresentanti dem —. Il diritto alla salute non può essere sacrificato in nome di una gestione emergenziale e priva di visione, che evidenzia, ancora una volta, l’incapacità dell’Asp e della governance regionale di garantire servizi essenziali di prossimità».