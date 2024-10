‘Ancora una volta Hospice dimenticato’: il dott. Trapani annuncia la chiusura

"Riuniremo il consiglio di amministrazione per deliberare la chiusura"

Alle solite, dopo anni di stenti e combattimenti, dopo innumerevoli cambiamenti di direttori generali, commissari, commissari ad acta, tutto sembra invariato.

Siamo ridotti allo stremo, senza risorse economiche e con la necessità e il dovere morale di garantire la continuità assistenziale ai malati terminali ed ai loro familiari. Abbiamo inviato numerose pec di richiesta di regolarizzazione del rapporto (contratti 2019 e 2020) e per la liquidazione delle prestazioni effettuate alla Commissione Straordinaria, al Prefetto, all’Arcivescovo, al Commissario ad acta, al Direttore del Dipartimento Salute, al presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Repubblica.

Leggi anche

Nulla, non abbiamo ricevuto alcun riscontro.

In settimana riuniremo il Consiglio di Amministrazione per deliberare la chiusura dell’Hospice perchè, senza alcun finanziamento da parte dell’Asp e/o della Regione, la struttura non potrà più garantire i ricoveri e l’assistenza domiciliare.

Ringrazio tutti gli operatori che, nonostante le difficoltà, garantiscono il servizio con impegno e professionalità.

Fonte: Vincenzo Trapani Lombardo, Presidente Fondazione ‘Via delle stelle’ Hospice Reggio Calabria