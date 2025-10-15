Allerta meteo, scuole chiuse a Reggio: l’ordinanza di Palazzo San Giorgio

In relazione a quanto già divulgato attraverso ultimo comunicato relativo ad attivazione COC, per allerta meteo diramata da Protezione Civile Regionale, il Sindaco di Reggio Calabria -Giuseppe Falcomatà- ha firmato Ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani 16 Ottobre, fino a cessata emergenza.

ORDINANZA SINDACALE 99 DEL 15/10/2025

Vista la nota della Regione Calabria, ARPACAL – Settore Protezione Civile, Sala operativa regionale prot. n. 777645 del 15/10/2025, n. documento 313/2025, con cui viene diramato messaggio di allertamento di livello arancione per criticità idrogeologica – idraulica e temporali per la giornata del 16/10/2025 con inizio alle ore 00.00 e fino alle ore 24.00; Preso atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un’allerta di livello arancione con il seguente scenario di rischio: “Precipitazioni sparse e diffuse anche a carattere di rovescio e temporali soprattutto sui territori meridionali e ionici con quantitativi cumulati puntualmente elevati – I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”; Evidenziato che le condizioni meteo sopra riportate interessano tutto il territorio comunale e possono arrecare grave pericolo all’incolumità pubblica; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, compresi i servizi educativi per la prima infanzia, le scuole materrne e gli asili, per tutta la giornata di giovedì 16/10/2025; Visto l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Vista, altresì, l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 15/10/2025 avente ad oggetto “Attivazione Centro Operativo Comunale fino a cessata emergenza per l’allerta meteo di livello arancione”;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

La chiusura per giorno 16 ottobre 2025 delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi, le scuole materne e gli asili, presenti nel territorio comunale;

Al Dirigente del Settore Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici e al Dirigente del settore Manutenzione, l’adozione di tutte le iniziative necessarie affinchè, prima della ripresa dell’attività scolastica, vengano effettuate dai tecnici competenti verifiche sull’eventuale sussistenza di danni ad edifici scolastici ai fini dell’adozione, laddove se ne ravvisi la necessità a tutela della pubblica incolumità di alunni e personale scolastico, di eventuali proroghe della presente ordinanze.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune; sia notificata a:

Dirigenti scolastici competenti;

Al Dirigente del Settore 13 – Manutenzione;

Al Dirigente del Settore Istruzione;

Al Dirgente del settore lavori pubblici;

Alla Società Castore SPL Srl;

sia trasmessa, per l’opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza:

all’Ufficio Scolastico Regionale A. T. di Reggio Calabria;

alla Prefettura di Reggio Calabria;

a tutte le forze di polizia presenti sul territorio;

DISPONE

Altresì, che della presente ordinanza venga data massima divulgazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente a cura dell’Ufficio Rete Civica e tramite invio agli organi di stampa.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.