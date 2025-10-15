Allerta meteo arancione a Reggio: attivato il Centro Operativo Comunale

Il C.O.C. sarà operativo per monitoraggio e supporto alla popolazione

A seguito del bollettino n° 313 del 15/10/2025 emesso e diffuso dalla Protezione Civile Regionale, che prevede il livello di allerta meteo arancione per danno idrogeologico, temporale e rischio idrogeologico, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 98 del 15/10/2025 con la quale dispone l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile.

Il provvedimento, emanato in via precauzionale e con effetto immediato, resterà in vigore fino a cessata emergenza.

Leggi anche

Funzioni e attività del C.O.C.

Il C.O.C., con sede presso il Centro Civico di Ravagnese, coordinerà le attività di monitoraggio, assistenza e intervento sul territorio comunale, garantendo il pronto intervento dei servizi e il supporto alla popolazione in caso di necessità. La struttura operativa riunisce le diverse funzioni comunali e gli organismi di supporto impegnati nella gestione delle emergenze, con la collaborazione della Protezione Civile, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari e delle associazioni di volontariato presenti in città.

Invito alla cittadinanza

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari ed attenendosi strettamente alle indicazioni ufficiali che verranno diffuse attraverso i canali istituzionali del Comune di Reggio Calabria e della Protezione Civile.