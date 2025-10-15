Allerta meteo arancione in Calabria: temporali e forti raffiche di vento in arrivo
Le aree meridionali e ioniche saranno quelle maggiormente interessate dal maltempo. Attese anche grandinate
15 Ottobre 2025 - 14:21 | di Redazione
La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato un’allerta meteo arancione valida per oggi, 15 ottobre, e domani, 16 ottobre.
Il maltempo si intensificherà, con precipitazioni che passeranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.
In particolare, le aree meridionali e ioniche della Calabria saranno quelle maggiormente interessate, con quantitativi di pioggia che potrebbero raggiungere livelli elevati, causando potenziali disagi.
L’intensificazione dei fenomeni sarà accompagnata da attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento, che potrebbero compromettere la sicurezza in strada.