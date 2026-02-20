Calabria, edificio a rischio crollo nel centro di Catanzaro: strada chiusa al traffico

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una verifica di stabilità

Un vecchio edificio abbandonato a rischio crollo ha portato alla chiusura, nel centro di Catanzaro, di Via Carlo V, una delle principali arterie della rete viaria cittadina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una verifica di stabilità.

A causa del maltempo e del prolungato stato di abbandono dell’immobile, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, si è verificato il crollo di porzioni di pareti e solai nella parte interna della struttura, determinando una situazione di instabilità delle murature perimetrali, che presentano un evidente rigonfiamento verso l’esterno.

A titolo precauzionale, quindi, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente interdetto al transito, in attesa di ulteriori accertamenti tecnico-strumentali da parte degli enti competenti.

