‘Christmas Challenge’, sorridi: al Parco Caserta è Natale

Un’intera giornata di sport in un clima natalizio con la contagiosa allegria dei più piccoli

Un pomeriggio intenso, fatto di sport, allegria e divertimento. Il Parco Caserta si prepara al Natale con un evento unico e speciale, il ‘Christmas Challenge’.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle 14.45, partirà il ricco programma di attività per tutti i soci del Parco e le loro famiglie.*

Sarà, come tradizione insegna, Babbo Natale l’ospite speciale del Christmas Challenge, pronto a rallegrare tutti i bambini presenti e offrire loro un piccolo dono natalizio. Lo staff del Parco Caserta animerà il pomeriggio con una serie di attività straordinarie, pensate appositamente per festeggiare l’avvicinarsi del Natale nel migliore dei modi.

Alle 14.45 il via al ‘Christmas Challenge’, a seguire un ricco calendario di attività nei tre plessi della struttura. Giochi, esibizioni e un’originale ‘tombolata sportiva’ (tutta da scoprire….) nel programma del plesso che ospita le due piscine.

La squadra di Italica Sport sarà tra le protagoniste del Christmas Challenge grazie ad una gara amichevole che si disputerà nel corso del pomeriggio. A seguire, la magia del nuoto sincronizzato con un’esibizione dei giovani atleti del Parco Caserta.

Spazio anche per il nuoto agonistico: il team di Italica Sport nonostante il clima natalizio che si respirerà al Parco si darà ‘battaglia’ in piscina.

Non è Natale senza la contagiosa allegria dei più piccoli. Nella piscina piccola ‘acquaticità’, tutti i bambini potranno divertirsi svolgendo la regolare lezione prevista dal calendario. (primo turno inizio ore 15.50, secondo turno inizio 16.40, terzo turno inizio 17.30).

Una speciale lezione di zumba, pilates e spinning nelle diverse sale del Parco Caserta il modo ideale per non perdere le sane abitudini sportive e ‘alleggerirsi’ in vista delle consuete abbuffate natalizie.

Al Parco Caserta il Natale coinvolgerà tutta la struttura. Nella pista di pattinaggio, a partire dalle 18, un saggio da non perdere.

‘Lo Schiaccianoci’ è il balletto per eccellenza che ha fatto sognare intere generazioni facendo registrare il “tutto esaurito” in tutte le sue rappresentazioni. Colorato ed elegante, gioioso e vivace, nell’esclusivo Schiaccianoci c’è tutta la magia del Natale.

Christmas Challenge, vieni a festeggiare il Natale al Parco Caserta: non te pentirai!

A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo regalo, testimone di ringraziamento per la fiducia mostrata verso lo staff del Parco Caserta.

*Prenotazione richiesta per le singole discipline attraverso il form presente al link http://www.parcocaserta.com/christmas-challenge/