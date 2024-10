Christmas Dinner, condivisione e solidarietà per il Gran Galà dei giovani imprenditori calabresi – FOTO

Non solo imprenditori reggini.

Il Casale 1890 Casale Tramontana ha accolto, nella serata di ieri, i giovani titolari d’aziende provenienti dall’intera regione in occasione del ‘Christmas Dinner 2019‘.

Per la prima edizione del prestigioso format, è toccato ai giovani industriali di Reggio Calabria organizzare l’intero evento.

Un’iniziativa promossa dai giovani imprenditori di Unindustria Calabria, Confindustria Reggio Calabria l’Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, dal carattere benefico e sociale.

Parte del ricavato sarà infatti devoluto all’associazione Eracle Onlus.

“Grazie a tutti per aver accettato l’invito a partecipare a questo momento conviviale promosso dal direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria insieme ai colleghi delle altre realtà imprenditoriali – afferma il presidente dei Giovani di Confindustria Reggio Calabria Umberto Barreca – L’idea di estendere l’invito a tutte le associazioni ed a tutti gli ordini professionali rappresentati è scaturito dalla volontà di fare rete tra i giovani calabresi che ancora lavorano in Calabria, che investono in Calabria, che credono nella Calabria. Fare rete è sinonimo di condivisione. Di conoscenze, di competenze, di contatti. Auguro a tutti i miei colleghi, ai dipendenti e alla città di Reggio Calabria un sincero augurio di buon Natale”.