Christopher Cross, unico concerto al sud Italia al Parco Ecolandia

Le atmosfere easy , spruzzate di pop d’autore, di easy soul, di rock ,tutto miscelato nella voce di seta che esalta i grandi arrangiamenti musicali ,tutto questo è Christopher Cross. Un grande artista internazionale,che ha vinto 5 Grammy Award ,un Oscar e un Golden Globe nella musica,sbaragliando il campo nel 1979 con l’omonimo album d’esordio ,contenente perle musicali come “Sailing”,”Ride like the wind”,”Never be the same” e “Say you’ll Be Mine” ed una line up di musicisti del calibro di Larry Carlton, Wilton Felder,Victor Feldman,Michale McDonald ,Nicolette Larson, Don Henley ,Chuck Findley e Jay Graidon.Una produzione di altissima qualità che univa le voci dei Doobie Brothers –Michael McDonald- degli Eagles – Don Henley – o di grandi influenze country rock come Nicolette Larson e musicisti targati Crusaders –Wiltor Felder e Victor Feldman.

La storia del pop internazionale si presenta a Reggio Calabria ,con Nicola Convertino Management,unica data al Sud Italia con il concerto di Christopher Cross il 15 luglio al Parco di Ecolandia.

”Per noi è un motivo di grande orgoglio- afferma Piero Milasi presidente di Ecolandia – che la produzione internazionale abbia scelto il Parco di Ecolandia ,per chiudere il tour italiano nell’unico concerto al sud Italia.” Sinergie qualitative ,tra conoscenza e passione, per realizzare un evento con nove musicisti statunitensi sul palco, una produzione musicale che arriva dalla Germania ed un rischio manageriale senza contribuzioni pubbliche.

Il costo dei biglietti è di 25 € più diritti di prevendita per la Platea numerata e di 20 € piu diritti di prevendita per la Gradinata non numerata.

Sabato alle ore 10.00 a Palazzo San Giorgio, sarà realizzata una conferenza stampa per presentare l'evento.Per informazioni è attiva l'infoline 3911023360 e 0965 679905 disponibili anche sul sito www.parcoecolandia.it