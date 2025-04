Christus Vincit 2025: al Teatro Cilea il concerto di solidarietà per la Fondazione CHOPS

Presentata la terza edizione del concerto di beneficenza Christus Vincit: un evento di fede, arte e solidarietà per il piccolo Mario e per la ricerca

Si è svolta nella mattinata del 10 aprile, presso Palazzo Alvaro, la sede istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la presentazione ufficiale della terza edizione di “CHRISTUS VINCIT – Un Concerto per la vita”, l’atteso evento benefico promosso dal Chorus Christi, che si terrà il 25 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro “Francesco Cilea”.

Musica e fede: l’incontro si apre con la preghiera

L’incontro si è aperto con un momento di preghiera guidato da Don Saverio Caccamo, parroco della parrocchia di San Giuseppe SS. Salvatore di Cataforio e San Salvatore, che ha richiamato l’importanza della musica come strumento di carità concreta, radicata nella fede.

Don Francesco Cristofaro: la bellezza come gesto d’amore

A moderare la conferenza è stato Don Francesco Cristofaro, sacerdote e scrittore, che ha introdotto gli interventi sottolineando come questo evento rappresenti la capacità di trasformare la bellezza in un’opera concreta d’amore.

Un’esibizione musicale dal vivo per omaggiare la causa

Ha quindi avuto luogo una toccante esibizione musicale offerta gratuitamente dal Primo e Secondo Flauto dell’Orchestra del Teatro Cilea, M° Alessandro Carere e M° Antonino Barillà, accompagnati al pianoforte dal M° Graziella Danieli, che hanno eseguito “Maya” di Ian Clarke, omaggio alla causa del concerto e alla missione della serata.

La missione del Chorus Christi

Tra gli interventi, significativa è stata la testimonianza della Presidente del Chorus Christi, Antonella Cuzzola, che ha raccontato la nascita del coro e la sua missione di unire musica, fede e solidarietà:

«La beneficenza alimenta la speranza, e quando si riceve, non ci si sente più soli». Ha ringraziato in particolare Don Giovanni Gattuso, guida spirituale del gruppo, e il M° Antonino Ripepi, anima instancabile del progetto.

Don Giovanni Gattuso: “Chorus Christi crede nel territorio”

È stato poi Don Giovanni Gattuso a ribadire con convinzione quanto abbia sempre creduto nel coro, fin dalla sua fondazione. Ne ha riconosciuto la forza spirituale e la vocazione solidale, sottolineando come il Chorus Christi abbia sempre sposato cause nobili, credendo nel territorio e investendo con fede e caparbietà in progetti che lasciano il segno.

Il direttore Ripepi: “Musica come via di speranza”

A seguire, il direttore del coro, M° Antonino Ripepi, ha dichiarato:

«Christus Vincit non è solo un concerto, ma un gesto d’amore concreto. Credo nella musica come via di speranza e trasformazione: un linguaggio che parla al cuore e diventa sostegno reale».

Ha inoltre presentato il prestigioso cast artistico che animerà la serata del 25 maggio: il gruppo gospel di Sherrita Durran (accompagnatrice di Zucchero Fornaciari in tournée), il coro della diocesi di Roma diretto dal M° Emanuele Faiola, il Chorus Christi e diversi cori dell’associazione Chorus Inside provenienti da tutta la Calabria.

Ad accompagnare i cori sarà l’orchestra del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Presenterà la serata Don Francesco Cristofaro.

La testimonianza della Fondazione CHOPS

Un momento particolarmente commovente è stato l’intervento in collegamento video di Manuela Mallamace, presidente della Fondazione CHOPS e madre del piccolo Mario, affetto da una rara sindrome.

Mallamace si è detta onoratissima di questa iniziativa, dichiarando il suo amore per Reggio Calabria, città d’origine che non ha mai smesso di sentire nel cuore. Ha spiegato con chiarezza quanto sia rara la patologia e quanto sia importante raccogliere fondi per sostenere la ricerca, esprimendo una gratitudine profonda al coro e a tutti coloro che stanno sposando la causa con cuore aperto e grande impegno.

«Quello del 25 maggio sarà un momento straordinario di solidarietà, da vivere insieme come comunità», ha concluso.

L’intervento del Sindaco Giuseppe Falcomatà

Ha chiuso gli interventi il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, che ha sottolineato l’orgoglio delle istituzioni nel sostenere un evento di tale portata:

«Il Chorus Christi non ha mai agito in un’ottica autoreferenziale ma ha sempre donato alla città eventi di altissimo livello musicale e umano. Ogni volta che assisto a uno dei loro concerti, ne esco ristorato nell’anima».

Il Sindaco ha inoltre ricordato quanto sia importante capire che non si sta aiutando solo Mario:

«Stiamo aiutando tutte le famiglie che vivono condizioni di fragilità, perché dobbiamo sentirci parte di un’unica comunità. E questo evento ce lo ricorda in modo potente».

In sala era presente anche il nonno del piccolo Mario, simbolo silenzioso ma eloquente della battaglia che la Fondazione CHOPS porta avanti, sostenuta ora da un’intera città.

Patrocini e significato profondo dell’evento

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e dell’Oratorio Sant’Agata, e gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del Comune di Reggio Calabria e dell’associazione Chorus Inside Calabria. Partner media dell’evento è l’emittente LaC.

“Christus Vincit – Un Concerto per la vita” si conferma così molto più di uno spettacolo musicale: è un’esperienza corale di fede, arte e solidarietà, che invita ogni spettatore a diventare parte attiva di una speranza concreta.