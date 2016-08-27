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Ciccio Romeo è il nuovo Ds del Val Gallico

Il Val Gallico Pallacanestro ha raggiunto l'accordo con Ciccio Romeo, allenatore di lungo corso, per il ruolo di direttore sportivo

27 Agosto 2016 - 09:50 | di Vincenzo Comi

Immagine per l'annuncio di Ciccio Romeo, nuovo direttore sportivo del Val Gallico Pallacanestro

L’A.S.D. Val Gallico Pallacanestro comunica di aver raggiunto l’accordo con Ciccio Romeo che andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo.

Allenatore di lungo corso, ha allenato per molti anni tra Calabria e Sicilia in campionati nazionali.

Continua l’ampliamento dello staff tecnico-dirigenziale del Val Gallico che si arricchisce cosi di una figura importante che agirà da trade- union tra la squadra e la società agevolando cosi il percorso di crescita che si auspica per un futuro importante.

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