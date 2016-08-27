Ciccio Romeo è il nuovo Ds del Val Gallico
Il Val Gallico Pallacanestro ha raggiunto l'accordo con Ciccio Romeo, allenatore di lungo corso, per il ruolo di direttore sportivo
27 Agosto 2016 - 09:50 | di Vincenzo Comi
L’A.S.D. Val Gallico Pallacanestro comunica di aver raggiunto l’accordo con Ciccio Romeo che andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo.
Allenatore di lungo corso, ha allenato per molti anni tra Calabria e Sicilia in campionati nazionali.
Continua l’ampliamento dello staff tecnico-dirigenziale del Val Gallico che si arricchisce cosi di una figura importante che agirà da trade- union tra la squadra e la società agevolando cosi il percorso di crescita che si auspica per un futuro importante.
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