Ciclone Harry, Colella (FIV): ‘Servono porti moderni e infrastrutture resilienti’

All’indomani della devastazione causata dal Ciclone Harry, che ha messo in ginocchio i litorali calabresi, il Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Vela (FIV), Fabio Colella, interviene con una visione strategica per il futuro della regione. L’obiettivo è trasformare lo stato di emergenza in un’opportunità di rinascita strutturale attraverso una nuova pianificazione costiera.

“Le ferite inferte dal Ciclone Harry non sono solo il risultato di un evento meteo estremo, ma il segnale di un’urbanistica costiera che va radicalmente ripensata,” dichiara Fabio Colella. “Limitarsi a ripristinare lo stato precedente sarebbe un errore imperdonabile. Oggi abbiamo il dovere di progettare infrastrutture che non siano solo funzionali alla nautica, ma che fungano da veri e propri scudi per la difesa del nostro territorio”.