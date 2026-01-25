Ciclone Harry, Nastasi: ‘La presenza delle istituzioni è importante, ma non basta’
"Le comunità ferite chiedono atti concreti, strumenti straordinari e decisioni tempestive per ripartire in sicurezza e dignità" le parole del sindaco di Melito
25 Gennaio 2026 - 17:55 | di Redazione
“La presenza delle istituzioni sui luoghi del disastro è un segnale importante, che va riconosciuto e per il quale va espresso un sincero ringraziamento. Ma la presenza, da sola, non basta“.
Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Annunziato Nastasi, sindaco di Melito di Porto Salvo, che prosegue:
“Ora a questo incontro istituzionale deve essere dato un significato concreto, traducendo l’attenzione dimostrata in risposte adeguate, rapide ed efficaci alle richieste che arrivano dai territori colpiti. Le comunità ferite chiedono atti concreti, strumenti straordinari e decisioni tempestive per ripartire in sicurezza e dignità”.