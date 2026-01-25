Ciclone Harry, Versace a Melito per incontrare i sindaci dei Comuni della fascia Jonica – FOTO
Il sindaco facente funzioni ha accolto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto: “Occorrono risposte concrete per famiglie ed imprese, per immaginare concretamente la pianificazione del futuro”
25 Gennaio 2026 - 17:16 | Comunicato Stampa
“Riteniamo sia un momento importante non solo per dimostrare una vicinanza diretta ai sindaci e ai territori colpiti da questa forte ondata di maltempo che si aspettano delle risposte concrete, ma anche per immaginare, concretamente, la pianificazione del futuro”.
Così il sindaco metropolitano facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, oggi a Melito Porto Salvo, a margine della visita del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, per fare il punto con i primi cittadini dei Comuni della Jonica reggina, pesantemente colpiti dall’uragano ‘Harry’.
“C’è una prima necessità della messa in sicurezza dei luoghi colpiti, risarcire le famiglie, le imprese danneggiate ma – ha aggiunto Versace – occorre intervenire affinché quello che abbiamo visto in questi giorni non si verifichi più. Da questo punto di vista occorre pianificare bene e concordare con i Comuni gli interventi risolutivi e strutturali. Oggi, purtroppo, a causa di questi eventi catastrofici, abbiamo l’obbligo di trovare una soluzione e dobbiamo farlo provando a stare accanto ai nostri sindaci e concittadini”.
“Come Città metropolitana – ha evidenziato – abbiamo già immaginato, seppur con una misura straordinaria, di stare vicino alle nostre amministrazioni, concordando con i sindaci le linee di finanziamento che possono aiutarli di più. Da questa visita del ministro Musumeci e del governatore Occhiuto – ha concluso Versace – mi aspetto anche delle risposte per i nostri imprenditori e non solo, con degli strumenti straordinari da dare ai sindaci, anche ad esempio ai piani spiaggia per garantire una prossima stagione estiva più tranquilla”.
Dopo un primo incontro presso il centro di Protezione civile a Melito Porto Salvo, il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha accompagnato il ministro Nello Musumeci e il governatore Roberto Occhiuto sui lungomare danneggiati dalla mareggiate.