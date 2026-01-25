Ciclone Harry, Versace a Melito per incontrare i sindaci dei Comuni della fascia Jonica – FOTO

Così il sindaco metropolitano facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, oggi a Melito Porto Salvo, a margine della visita del ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, per fare il punto con i primi cittadini dei Comuni della Jonica reggina, pesantemente colpiti dall’uragano ‘Harry’.

“C’è una prima necessità della messa in sicurezza dei luoghi colpiti, risarcire le famiglie, le imprese danneggiate ma – ha aggiunto Versace – occorre intervenire affinché quello che abbiamo visto in questi giorni non si verifichi più. Da questo punto di vista occorre pianificare bene e concordare con i Comuni gli interventi risolutivi e strutturali. Oggi, purtroppo, a causa di questi eventi catastrofici, abbiamo l’obbligo di trovare una soluzione e dobbiamo farlo provando a stare accanto ai nostri sindaci e concittadini”.