Ciclone Harry: Confesercenti Calabria attiva plafond da 2,5 mln per le imprese colpite
Confesercenti offre liquidità immediata alle imprese costiere e dell’entroterra colpite dall’emergenza
23 Gennaio 2026 - 07:00 | Comunicato Stampa
A seguito dei gravi eventi meteorologici e delle mareggiate che hanno colpito duramente le coste e i territori della Calabria, Confesercenti annuncia un intervento immediato a sostegno delle imprese locali. Attraverso le proprie strutture finanziarie, l’Associazione ha attivato un plafond complessivo di 2,5 milioni di euro per fornire liquidità rapida alle attività danneggiate.
L’iniziativa prevede uno speciale prodotto di microcredito erogato da Cassa del Microcredito S.p.A., che permette di ottenere finanziamenti fino a 25.000 euro, a condizioni di particolare favore.
Le dichiarazioni di Confesercenti Calabria
Francesco Baggetta, Direttore Generale di Confesercenti Calabria, dichiara:
«Vogliamo esprimere la nostra massima vicinanza alle comunità e agli imprenditori calabresi che in queste ore stanno affrontando i danni causati dal maltempo. Questo intervento non è solo un segnale di solidarietà, ma uno strumento operativo, concreto, di assoluto vantaggio rispetto al mercato ordinario per dare ossigeno a chi deve ripartire immediatamente, mettendo in sicurezza la propria attività.
Le nostre Strutture Territoriali in tutta la Regione sono già operative per garantire supporto su questa misura di sostegno già attiva, che si affianca a eventuali ulteriori forme di aiuto pubblico che potrebbero essere previste per l’emergenza, garantendo però una risposta tempestiva alle esigenze urgenti di ripristino delle imprese costiere e dell’entroterra».