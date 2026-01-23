Ciclone Harry: Confesercenti Calabria attiva plafond da 2,5 mln per le imprese colpite

A seguito dei gravi eventi meteorologici e delle mareggiate che hanno colpito duramente le coste e i territori della Calabria, Confesercenti annuncia un intervento immediato a sostegno delle imprese locali. Attraverso le proprie strutture finanziarie, l’Associazione ha attivato un plafond complessivo di 2,5 milioni di euro per fornire liquidità rapida alle attività danneggiate.

L’iniziativa prevede uno speciale prodotto di microcredito erogato da Cassa del Microcredito S.p.A., che permette di ottenere finanziamenti fino a 25.000 euro, a condizioni di particolare favore.

Leggi anche

Le dichiarazioni di Confesercenti Calabria

Francesco Baggetta, Direttore Generale di Confesercenti Calabria, dichiara: