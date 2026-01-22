Ciclone Harry, in fase di quantificazione la stima dei danni del maltempo

"Nessuno si deve sentire solo, siamo al fianco dei cittadini, degli operatori economiche e di tutti quelli che hanno subito danni in queste ore", le parole dell'assessore Montuoro

“Non appena avremo un quadro completo riusciremo ad avere una stima precisa dei danni”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, che ha partecipato questa mattina al sopralluogo a Catanzaro insieme al capo dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, a cui ha rivolto un ringraziamento: “La sua presenza ci fa sentire ancor di più la vicinanza del Governo”.

“E’ stata attivata una macchina di prevenzione importante – ha detto – con risultati che oggi ci consentono di intervenire in maniera puntuale.

Ci sono oltre quattrocento volontari di protezione civile che stanno operando sul territorio, cinquanta solo nella città di Catanzaro. Qui oltre cento cittadini stanno anche prestando aiuto ai nostri operatori per ripristinare i danni causati dal maltempo.

Un dato che ho rilevato in questo sopralluogo è la soddisfazione dei cittadini che non si sentono soli e sentono la vicinanza delle istituzioni e dei volontari.



Continueremo ad andare avanti in queste ore con le operazioni di ripristino. Vorrei però lanciare un messaggio: nessuno si deve sentire solo, siamo al fianco dei cittadini, degli operatori economiche e di tutti quelli che hanno subito danni in queste ore”.