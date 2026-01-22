Ciclone Harry, Ciciliano in Calabria: ‘Onde alte come palazzi di 4 piani e venti fino a 110km orari’

Il capo dipartimento ProCiv ha sorvolato in elicottero le zone colpite del catanzarese e del reggino

Le coste ioniche calabresi sono state colpite da onde «che hanno raggiunto nove metri e mezzo, ciò significa una massa d’acqua alta come un palazzo di quattro piani che si è abbattuto sui litorali per diverse ore».

Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha sintetizzato il fenomeno che ha interessato la Calabria per giorni, dopo avere sorvolato in elicottero le zone colpite del catanzarese e del reggino e svolto un sopralluogo nell’area del quartiere Lido di Catanzaro.

Venti fino a 110 chilometri orari

«Stiamo parlando di un evento che ha impattato con venti di 100/110 chilometri orari»,

ha aggiunto Ciciliano, sottolineando la violenza del maltempo che si è abbattuto sulle coste ioniche calabresi.