Ciclone Harry, Roschetti (M5S): ‘Servono interventi strutturali seri per la prevenzione’

Il devastante passaggio della tempesta Harry sulle coste di Calabria, Sicilia e Sardegna ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. Si contano danni ingenti a infrastrutture rurali, viabilità, abitazioni e imprese, con il comparto agricolo messo in ginocchio e la sicurezza dei cittadini seriamente compromessa.

Davanti a questa emergenza, il Movimento 5 Stelle chiede che la politica abbandoni i proclami mediatici per passare a un’azione concreta. È indispensabile che tutte le forze politiche assumano posizioni interventiste, ciascuna secondo le proprie responsabilità e capacità reattive.

L’impegno in Europa e il Fondo di Solidarietà UE

Grazie all’iniziativa dei nostri europarlamentari, guidati dal Prof. Pasquale Tridico, è stata già manifestata la piena disponibilità a facilitare l’iter per ottenere gli aiuti europei, rivolgendosi direttamente ai Presidenti Occhiuto e Schifani affinché le istituzioni preposte attivino con urgenza le richieste necessarie: in situazioni di tale gravità, è fondamentale sbloccare i meccanismi di solidarietà, come il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). I nostri eurodeputati vigileranno per accelerarne l’erogazione.

L’appello di Giuseppe Conte

Anche il Presidente Giuseppe Conte ha ribadito la necessità di un intervento governativo urgente e non più rinviabile. È prioritario garantire assistenza immediata alle popolazioni colpite attraverso ogni strumento disponibile.

Prevenzione e messa in sicurezza

Eventi calamitosi di questa portata dimostrano quanto non si possa più attendere: servono interventi strutturali seri per la prevenzione, la messa in sicurezza dei territori e la difesa delle coste. La tutela del suolo deve diventare la priorità assoluta dell’agenda politica nazionale.

dr.ssa Giovanna Milena Roschetti

Rappresentante GT RC del m5s