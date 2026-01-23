Ciclone Harry, Roschetti (M5S): ‘Servono interventi strutturali seri per la prevenzione’
"La messa in sicurezza dei territori e la difesa delle coste devono diventare la priorità assoluta dell'agenda politica nazionale" la nota del gruppo territoriale
23 Gennaio 2026 - 09:14 | Comunicato Stampa
Il devastante passaggio della tempesta Harry sulle coste di Calabria, Sicilia e Sardegna ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. Si contano danni ingenti a infrastrutture rurali, viabilità, abitazioni e imprese, con il comparto agricolo messo in ginocchio e la sicurezza dei cittadini seriamente compromessa.
Davanti a questa emergenza, il Movimento 5 Stelle chiede che la politica abbandoni i proclami mediatici per passare a un’azione concreta. È indispensabile che tutte le forze politiche assumano posizioni interventiste, ciascuna secondo le proprie responsabilità e capacità reattive.
L’impegno in Europa e il Fondo di Solidarietà UE
Grazie all’iniziativa dei nostri europarlamentari, guidati dal Prof. Pasquale Tridico, è stata già manifestata la piena disponibilità a facilitare l’iter per ottenere gli aiuti europei, rivolgendosi direttamente ai Presidenti Occhiuto e Schifani affinché le istituzioni preposte attivino con urgenza le richieste necessarie: in situazioni di tale gravità, è fondamentale sbloccare i meccanismi di solidarietà, come il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE). I nostri eurodeputati vigileranno per accelerarne l’erogazione.
L’appello di Giuseppe Conte
Anche il Presidente Giuseppe Conte ha ribadito la necessità di un intervento governativo urgente e non più rinviabile. È prioritario garantire assistenza immediata alle popolazioni colpite attraverso ogni strumento disponibile.
Prevenzione e messa in sicurezza
Eventi calamitosi di questa portata dimostrano quanto non si possa più attendere: servono interventi strutturali seri per la prevenzione, la messa in sicurezza dei territori e la difesa delle coste. La tutela del suolo deve diventare la priorità assoluta dell’agenda politica nazionale.
dr.ssa Giovanna Milena Roschetti
Rappresentante GT RC del m5s