Ciclone Harry, Tridico-Antoci (M5S): ‘Occhiuto e Schifani chiedano il fondo di solidarietà UE’

Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé centinaia di milioni di danni in Calabria, Sicilia e Sardegna. A tutti gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, ai sindaci dei Comuni più colpiti e a tutti i cittadini coinvolti va la solidarietà e vicinanza per aver affrontato un evento meteorologico dall’impatto distruttivo.

Solidarietà e azioni richieste per il ripristino

I Presidenti delle Regioni più colpite Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, lavorino per una veloce stima dei danni così da chiedere l’eventuale attivazione dei meccanismi di solidarietà dell’Unione, incluso il Fondo di Solidarietà dell’UE.

L’impegno del Parlamento europeo

“Noi al Parlamento europeo lavoreremo per accelerare l’erogazione di questi finanziamenti”, dichiarano gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico e Giuseppe Antoci in una nota. “Senza un intervento tempestivo per il ripristino delle infrastrutture logistiche e turistiche, si corre il rischio di compromettere la prossima stagione turistica e di aggravare le già fragili condizioni socioeconomiche dei territori del Sud Italia.”

Riflessione sulle politiche ambientali

Infine, i due europarlamentari sottolineano la necessità di una riflessione complessiva sulle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici portate avanti dal governo Meloni, definendole inefficaci.