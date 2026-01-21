Ciclone Harry, Tridico: ‘Già segnalata a Von der Leyen e Fitto la grave emergenza’

“Questa mattina ho inviato, insieme al collega Giuseppe Antoci, una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al commissario Ue per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, per segnalare la grave emergenza causata dal ciclone Harry in Calabria, Sicilia e Sardegna. I danni sono ingenti e riguardano infrastrutture, servizi essenziali e attività economiche”.