Maltempo in Calabria, il Sottosegretario Sbarra: ‘Governo interverrà subito’

”Il Governo Meloni interverrà anche questa volta con tempestività per sostenere le amministrazioni locali e il sistema produttivo che stanno affrontando le pesanti conseguenze dell’ondata di maltempo di queste ore in Calabria, riconoscendo lo stato di emergenza nazionale come richiesto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e assicurando la massima collaborazione istituzionale”.

E’ quanto afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra. “Seguiamo con grande attenzione la situazione – continua Sbarra – e, come già fatto in seguito al ciclone Harry, siamo pronti a mettere in campo ogni misura utile per garantire risposte rapide ed efficaci ai territori interessati, sostenere famiglie e imprese danneggiate, accompagnare la fase della ripartenza e programmare al contempo gli interventi strutturali di prevenzione e difesa del territorio”.

Sbarra esprime la piena vicinanza del Governo alle comunità colpite e rivolge ”un ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’ordine, ai sindaci, ai volontari e a tutti gli operatori impegnati senza sosta nelle attività di soccorso e messa in sicurezza”