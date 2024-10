Myenergy, Cigarini post Molfetta: ‘Buona partita nonostante la sconfitta, campionato straordinario. Il futuro della Viola…’

L’allenatore della Myenergy Reggio Calabria è soddisfatto nonostante la sconfitta rimediata al PalaCalafiore contro Molfetta. La sua lucida analisi è da stimolo per i giovani atleti in forza a Reggio Calabria.

Le prossime tre gare

“Ce la giochiamo con tutti, non ho paura, le motivazioni ci sono fino alla fine, per noi e per il pubblico. E’ una squadra di giovani, va fatto un plauso per ciò che hanno svolto, arriviamo sul finire bene, ma ultimamente non ci girano le cose sui tiri. Bene il rientro di Seck, ci possiamo finalmente allenare in dieci. Il pubblico, la società e l’ambiente deve rivolgere un applauso ai miei giocatori. Sono ragazzi giovani, non mollano mai, insegnano a persone con maggiore esperienza”.