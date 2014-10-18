Cinque punti per ripartire dalla cultura: l’associazione ‘Riferimenti’ si interroga sulla ‘Cultura della Legalità’

Sabato 18 ottobre,alle ore 10:00, presso la sede di Riferimenti, in via 25 luglio a Reggio Calabria su invito di Adriana Musella, Marisa Cagliostro, candidata al Consiglio comunale nella lista RESET con Giuseppe Falcomatà Sindaco, parteciperà all’incontro organizzato sul tema ‘Cultura della legalità’ .”A domanda risponde”, questo il titolo dell’incontro che sarà condotto e moderato da Adriana Musella, con gli studenti capofila del Progetto Gerbera Gialla, i loro docenti e alcuni candidati alle prossime elezioni comunali che l’associazione ha invitato e che sono particolarmente interessati all’argomento “CULTURA”.L’intervento della prof. Cagliostro approfondirà il tema della valorizzazione e della cura e rispetto del patrimonio artistico e architettonico della città, attraverso la sensibilizzazione nelle scuole e la costituzione di una rete integrata tra i poli culturali esistenti.

Sarà portato all’attenzione dei presenti e della stampa il testo dell’Appello rivolto alla nuova amministrazione civica “Cinque punti per ripartire dalla cultura”, firmato da alcune associazioni e candidati nel corso del dibattito pubblico svoltosi giovedì 16 tra associazioni e cittadini, nella sede della segreteria e centro culturale della candidata.

Per cambiare passo chiediamo di ripartire dalla cultura, come diritto di tutti e dovere dello Stato e di:1. assumere impegni programmatici a sostegno dell’istruzione e lavorare organicamente con le Università, le Accademie, i Conservatori, le Fondazioni culturali, per rilanciare e valorizzare l’immenso patrimonio cittadino e provinciale 2. puntare sulla centralità delle competenze amministrative strutturando un apposito settore degli uffici comunali, atto anche alla partecipazione ai bandi europei di settore 3. promuovere e riconoscere il lavoro giovanile e associativo nella cultura, promuovere la produzione creativa e la fruizione culturale, investire sulle istituzioni culturali pubbliche e private, sulla creatività e sull’innovazione4. modernizzare la gestione dei beni culturali e incentivare politiche di sostegno dell’attività culturale da parte dei privati, anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle eccellenze 5. predisporre un Piano di sviluppo integrato per la Cultura che abbia tra i suoi principali obbiettivi il sostegno dell’occupazione, in particolare di quella giovanile, e il sostegno alle imprese pubbliche e private del settore anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari an read on line