Cinquefrondi si accende di verde per dare voce alle malattie mitocondriali

Dal 14 al 20 settembre Cinquefrondi si illumina di verde in occasione della settimana “Light for Mito”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali.

L’Amministrazione comunale di Cinquefrondi, guidata dal Sindaco Michele Conia, ha scelto di aderire con convinzione all’iniziativa, confermando ancora una volta la propria attenzione e sensibilità verso i temi della salute, della solidarietà, dell’inclusione e del sostegno alle persone e alle famiglie che affrontano quotidianamente situazioni di fragilità.

Per l’Amministrazione comunale, infatti, essere comunità significa anche saper accendere una luce sulle realtà che rischiano di rimanere invisibili, dando voce a chi vive una malattia rara e contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza nella cittadinanza.

Cinquefrondi aderisce a “Light for Mito”

I mitocondri sono le “centrali energetiche” delle nostre cellule: producono l’energia necessaria al funzionamento dell’organismo. Quando non funzionano correttamente, questa energia può venire a mancare, provocando conseguenze che possono interessare organi fondamentali come il cervello, il cuore, i muscoli e la vista.

Le malattie mitocondriali sono patologie rare, complesse e spesso invisibili. Proprio per questo è importante parlarne, favorire la conoscenza e sostenere la ricerca.

Con l’adesione a “Light for Mito”, il Comune di Cinquefrondi intende dare un segnale concreto di vicinanza alle persone affette da queste patologie e alle loro famiglie, contribuendo a diffondere il messaggio promosso da Mitocon – Insieme per le malattie mitocondriali, realtà impegnata ogni giorno nell’assistenza, nell’informazione, nella sensibilizzazione e nel sostegno alla ricerca scientifica.

Il messaggio dell’Amministrazione comunale

Il Sindaco Michele Conia e l’Amministrazione comunale considerano la partecipazione a iniziative come questa, parte di un impegno più ampio: quello di una Cinquefrondi attenta alle persone, capace di non lasciare indietro nessuno e pronta a sostenere le battaglie di chi chiede maggiore attenzione, diritti e speranza.

Illuminare un monumento di verde può sembrare un gesto semplice, ma porta con sé un messaggio importante: fare luce significa rendere visibile ciò che spesso non lo è, creare consapevolezza e ricordare alle persone affette da malattie mitocondriali che la comunità è al loro fianco.

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Dal 14 al 20 settembre, dunque, il verde sarà il colore della solidarietà, della consapevolezza e della speranza.

Cinquefrondi si accende di verde.

Per dare luce alle malattie mitocondriali.

Per sostenere la ricerca.

Per essere, ancora una volta, comunità.