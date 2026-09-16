City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Fiumara dell’Amendolea, tutto pronto per l’escursione tra mulini, lupi e draghi d’Aspromonte

Trekking guidato, prodotti tipici e visite a Gallicianò per l'evento dell'associazione Agapà'me to Gaddhiano

16 Settembre 2026 - 16:26 | Comunicato Stampa

Fiumara Amendolea

L’Associazione culturale Agapà’me to Gaddhiano organizza per domenica 27 settembre un’iniziativa speciale nel cuore dell’Area Grecanica: l’“Escursione al Serpentone della Fiumara dell’Amendolea tra mulini, lupi e draghi d’Aspromonte”. Un evento immersivo dedicato alla scoperta del territorio, della storia e delle tradizioni popolari, con una quota d’iscrizione fissata a 10,00 euro per i partecipanti.

Escursione al Serpentone della Fiumara dell'Amendolea

Escursione tra Amendolea e Gallicianò alla scoperta dell’Aspromonte

La partenza è prevista per le ore 8:30 dall’agriturismo “Il Bergamotto ad Amendolea. Il percorso condurrà i camminatori verso il suggestivo borgo di Gallicianò, dove l’arrivo è programmato per le ore 12:30 con la visita all’azienda “Nucera Maria” e ai celebri “Draghi d’Aspromonte”.

Alle ore 13:30 i partecipanti si ritroveranno per il pranzo presso la trattoria greca a base di prodotti tipici locali, un momento di convivialità allietato da balli e musica tradizionale. Successivamente, a partire dalle ore 15:00, prenderà il via il tour guidato del paese, che permetterà di visitare:

  • la Chiesa di San Giovanni Battista;
  • il Museo Etnografico;
  • la Fontana dell’Amore;
  • la Chiesa Ortodossa;
  • l’Anfiteatro dedicato a Bartolomeo I.

Leggi anche

Informazioni e prenotazioni per l’escursione

Per informazioni e prenotazioni relative all’escursione è possibile contattare Nino Nucera (3495062339), mentre per il ristorante si fa riferimento a Carmela Nucera (3407352071). Per il soggiorno in b&b sono a disposizione Giovanni Maesano (3407351293) ed Elisa (3463603118) per il b&b “Gli amici di Gallicianò Casa Giufà”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

AmendoleaReggio Calabria Turismo
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?