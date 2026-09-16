Fiumara dell’Amendolea, tutto pronto per l’escursione tra mulini, lupi e draghi d’Aspromonte

Trekking guidato, prodotti tipici e visite a Gallicianò per l'evento dell'associazione Agapà'me to Gaddhiano

L’Associazione culturale Agapà’me to Gaddhiano organizza per domenica 27 settembre un’iniziativa speciale nel cuore dell’Area Grecanica: l’“Escursione al Serpentone della Fiumara dell’Amendolea tra mulini, lupi e draghi d’Aspromonte”. Un evento immersivo dedicato alla scoperta del territorio, della storia e delle tradizioni popolari, con una quota d’iscrizione fissata a 10,00 euro per i partecipanti.

Escursione tra Amendolea e Gallicianò alla scoperta dell’Aspromonte

La partenza è prevista per le ore 8:30 dall’agriturismo “Il Bergamotto” ad Amendolea. Il percorso condurrà i camminatori verso il suggestivo borgo di Gallicianò, dove l’arrivo è programmato per le ore 12:30 con la visita all’azienda “Nucera Maria” e ai celebri “Draghi d’Aspromonte”.

Alle ore 13:30 i partecipanti si ritroveranno per il pranzo presso la trattoria greca a base di prodotti tipici locali, un momento di convivialità allietato da balli e musica tradizionale. Successivamente, a partire dalle ore 15:00, prenderà il via il tour guidato del paese, che permetterà di visitare:

la Chiesa di San Giovanni Battista ;

; il Museo Etnografico ;

; la Fontana dell’Amore ;

; la Chiesa Ortodossa ;

; l’Anfiteatro dedicato a Bartolomeo I.

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Informazioni e prenotazioni per l’escursione

Per informazioni e prenotazioni relative all’escursione è possibile contattare Nino Nucera (3495062339), mentre per il ristorante si fa riferimento a Carmela Nucera (3407352071). Per il soggiorno in b&b sono a disposizione Giovanni Maesano (3407351293) ed Elisa (3463603118) per il b&b “Gli amici di Gallicianò Casa Giufà”.