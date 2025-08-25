Cinquefrondi Summer Fest, gran finale con Bruzzese, Caracciolo e Toscano

Dopo due serate che hanno richiamato migliaia di persone, il Cinquefrondi Summer Fest 2025 si avvia questa sera al suo gran finale. Piazza della Repubblica, cuore pulsante della manifestazione, torna a riempirsi per accogliere tre artisti di talento: Michele Bruzzese, Federica Caracciolo e Sarah Toscano.

Due serate di successo

Il festival ha già registrato numeri da record. Sabato 23 e domenica 24 agosto il palco è stato animato da S.I.M.O., ESPYX, Camil Way ed Eman, regalando spettacoli che hanno fatto cantare e ballare un pubblico entusiasta. Le immagini della piazza gremita testimoniano il forte impatto di una rassegna che si conferma tra le più attese dell’estate calabrese.

Il gran finale

Oggi, lunedì 25 agosto, alle ore 22.00, la chiusura della kermesse è affidata a tre nomi che promettono un epilogo memorabile:

Michele Bruzzese , voce intensa e capace di coinvolgere ogni platea;

, voce intensa e capace di coinvolgere ogni platea; Federica Caracciolo , DJ pronta ad accendere la piazza con un set trascinante;

, DJ pronta ad accendere la piazza con un set trascinante; Sarah Toscano, attesissima protagonista che incanterà il pubblico con la sua voce.

Musica e comunità

L’edizione 2025 del Cinquefrondi Summer Fest conferma il ruolo del centro pianigiano come punto di riferimento culturale e musicale del territorio. Un evento che unisce giovani e famiglie, valorizzando la piazza principale come luogo di incontro e condivisione.

Ingresso gratuito, emozioni garantite.