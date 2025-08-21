Tutto pronto per il ‘Cinquefrondi Summer Fest 2025’: tre giorni di musica e spettacolo

Dopo un’estate scandita da eventi culturali, musicali, artistici e gastronomici che hanno coinvolto e animato la comunità, il Comune di Cinquefrondi si prepara a chiudere in grande stile la stagione estiva con il Cinquefrondi Summer Fest 2025, in programma il 23, 24 e 25 agosto in Piazza della Repubblica.

L’evento, che negli anni è cresciuto fino a diventare un appuntamento fisso dell’estate calabrese, porterà in città migliaia di persone tra appassionati di musica e visitatori, confermandosi come una delle manifestazioni più attese e partecipate del territorio.

Il programma del 23 agosto

Il festival prenderà il via sabato 23 agosto con l’apertura musicale a cura del cantante trap-reggaeton OB, talento italo-marocchino della vicina Gioia Tauro, e del DJ set di S.I.M.O. – “Sogna Il Meglio Osando”, cantautore polistrumentista che ha aperto i concerti di artisti come Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Arisa, Alex Britti, Alfa e molti altri.

A seguire, il concerto di Camil Way, rapper dalla forte carica interpretativa e tra le voci emergenti più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo. Artista in forte ascesa, ha preso parte alla serie Netflix Nuova Scena 2, un talent rap che lo ha visto protagonista insieme ai giudici Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain.

La serata del 24 agosto

Domenica 24 agosto spazio al DJ set di Espyx, rapper calabrese noto per la sua partecipazione a X Factor e per aver aperto i live di artisti come Mondomarcio, Tormento e Rhove. A introdurre l’atteso live di Eman, cantautore calabrese tra i più amati della scena reggae-pop italiana. Conosciuto per successi come Amen e Icaro, Eman è apprezzato per la forza emotiva dei testi e la potenza delle performance, che uniscono sonorità moderne a grande profondità espressiva.

Il gran finale del 25 agosto

Il festival si concluderà lunedì 25 agosto con una serata particolarmente attesa. Sul palco salirà Michele Bruzzese, talento locale e semifinalista di The Voice Kids 2023, che aprirà con una performance inedita.

Seguirà il DJ set di Federica Caracciolo, DJ e producer poliedrica nota per i suoi remix di successo e la partecipazione a eventi di rilievo come l’Amsterdam Dance Event (ADE), che accompagnerà il pubblico fino all’attesissimo live finale: Sarah Toscano, una delle voci più promettenti della nuova generazione musicale italiana. Vincitrice di Amici 2024 e protagonista a Sanremo Giovani, Sarah si è affermata a livello nazionale grazie al timbro unico e alla capacità di creare un forte legame con il pubblico.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, così come l’area parcheggi predisposta nell’area Stazione e nel centro Polifunzionale. Il Cinquefrondi Summer Fest si conferma quindi non solo una manifestazione artistica di grande richiamo, ma anche un importante momento di aggregazione sociale e valorizzazione territoriale.