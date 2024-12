Cinquefrondi si prepara a due serate imperdibili con i grandi concerti natalizi

Il 28 e 30 dicembre, Piazza della Repubblica a Cinquefrondi, sarà scenario di due attesissimi concerti che coinvolgeranno due generazioni, quella dei più adulti e quella della nostra bellissima gioventù. Il 28 dicembre si esibiranno i Teppisti dei Sogni, storica band italiana con uno show che ripercorrerà tutte le canzoni che hanno segnato la loro intera carriera e che hanno fatto sognare tantissime persone.

Il 30 dicembre: arriva BigMama

Il 30 dicembre arriva in Calabria l’artista del momento, BigMama, che si fa apprezzare non solo per le sue performance artistiche, ma soprattutto per le tematiche sociali che porta in scena con coraggio e determinazione. L’intero spettacolo, che prevede anche la presenza del famoso Dj PaulCam, che farà ballare tutta la piazza prima e dopo l’attesa artista, sarà GRATUITO. La cittadina della Piana è già in fibrillazione ed è pronta a diventare il riferimento per tutto il territorio durante queste feste e a far trascorrere due serate imperdibili alle tantissime persone che accorreranno a Cinquefrondi.

Un ringraziamento particolare al Progetto ViviAmo Cinquefrondi e alla Città Metropolitana che, in sinergia con l’Amministrazione, hanno reso possibili gli attesissimi spettacoli.