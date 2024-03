Cip Calabria: arrivano successi da ogni parte. Torball, basket, atletica, nuoto

Successi. Sì … Si parla di questo per lo sport paralimpico reggino e calabrese. Il fine settimana appena trascorso è stato, a dir poco, strepitoso. Un turbinio di emozioni e voci di vittorie che si sono rincorse sin dalle prime ore del pomeriggio del sabato quando l’UIC Reggina ha vinto la SuperCoppa di Torball superando ai rigori la fortissima compagine di Bolzano. La manifestazione, organizzata dalla Società Uic Reggina del presidente Paviglianiti presso la palestra di Archi, ha visto in riva allo Stretto la presenza delle più forti compagini nazionali, tante presenze in città per disputare le gare e per apprezzare le bellezze della nostra città.

Contemporaneamente Al PalaLumaka di Reggio Calabria, Special Olimpics Calabria ha organizzato il Torneo di Basket interregionale che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da Sicilia, Puglia, Calabria e Campania. Li ha vinto il sorriso come affermato la direttrice SOI Calabria Prof.ssa Luisa Elitro. Infatti, secondo i dettami SOI, agonismo uguale ad aggregazione e pluralità, in un torneo dove le squadre erano inclusive, la differenza sostanziale la faceva solo il colore delle maglie e anche per questa manifestazione tanta, anzi tantissima gente che ha invaso la città.

Si arriva a domenica ed i telefoni iniziano a squillare e una piovosa domenica si è trasformata in una raggiante giornata, un caleidoscopio come un grande arcobaleno di notizie esaltanti. La prima comunicazione arriva dalle Marche dove ad ancona l’atleta di Campo Calabro, Domenica Calandruccio, della Società L’Aquilone di Reggio Calabria, conquista il titolo italiano ai Campionati di Atletica FISDIR con la ragguardevole misura di 6,92m.

Altre notizie esaltanti da Lignano dove si sono svolti i Campionati Assoluti in Vasca Lunga della Federazione Nuoto Paralimpico. Aurora Esabotini della Società Italica Sport di Reggio Calabria è arrivata seconda nei 100 dorso e nei 200 misti con record personale, risultato a dir poco straordinario visto che è da poco tempo che si è dedicata a questa specialità che fa sperare in un gran futuro.

Grandissima soddisfazione è stata espressa dal Presidente CIP Calabria Antonello Scagliola, che ha fatto personalmente i complimenti a tutti e ha sottolineata il grande lavoro organizzativo che ha portato nella nostra città tante persone, atleti, tecnici, arbitri, famiglie. Questi risultati si ottengono grazie alla forza ed alla determinazione degli atleti, tecnici dirigenti e famiglie ed alla sinergia tra gli enti che credono che i valori sani e la promozione passano attraverso gli eventi.

Il Presidente FIPIC Calabria Maurizio Campagna ha espresso grande soddisfazione per una vittoria fortemente voluta sicuramente punto di partenza e non di arrivo.

Il Delegato allo Sport Giovanni Latella ha dichiarato che lo sport è il veicolo migliore per la crescita di una vera società civile e che dà tante soddisfazioni e, felice anche il Garante per la Disabilità della Regione Calabria Ernesto Siclari che ha assistito agli eventi.

Un ringraziamento particolare alla società Lumaka, alla famiglia Laganà e al Presidente FIP Calabria Paolo Surace.