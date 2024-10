CIP – Firmati 3 protocolli d’intesa. Pancalli: “Vengo a Reggio sempre con piacere”

Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha incontrato, a Palazzo Alvaro, Luca Pancalli, presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Erano presenti Antonello Scagliola, presidente regionale del Comitato, Maurizio Condipodero, presidente regionale Coni, e rappresentanti istituzionali.

In tale occasione sono stati firmati tre protocolli di intesa che vanno a tutelare ed incentivare la pratica sportiva degli atleti disabili. La prima delle firme è stata apposta tra CIP regionale ed il Comune di Crotone, presente per l’occasione, l’assessore allo Sport, Giuseppe Frisenda. Lo stesso è avvenuto successivamente con la Città Metropolitana di Reggio Calabria ed il suo assessore Demetrio Marino ed infine con il Comune di Reggio Calabria, presente il delegato allo sport Giovanni Latella.

Il presidente del CIP nazionale, introducendo i lavori, ha fatto presente: “Torno a Reggio Calabria sempre con piacere i protocolli di intesa che vado a firmare con Comune di Reggio Calabria, con la Città Metropolitana, e successivamente con l’Università, non devono considerarsi dei fascicoli da conservare con relativi annunci a tutti i media, bisogna che siano uno stimolo per tutti soggetti istituzionali affinché si metta in pratica in pratico il patto che si va stipulare”.