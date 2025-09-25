Calabria, Cipess approva linee guida per il controllo antimafia nei contratti ospedalieri
Adottate nuove direttive per il monitoraggio antimafia nell'ambito dei contratti relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali per il sistema ospedaliero calabrese
25 Settembre 2025 - 09:10 | di Redazione
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo (CIPESS) ha adottato nuove direttive per il monitoraggio antimafia nell’ambito dei contratti relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali per il sistema ospedaliero calabrese. Queste linee guida sono state pensate per garantire la trasparenza e la legalità nella gestione dei contratti per lavori, servizi e forniture legati a questi progetti.
Le dichiarazioni del sottosegretario Morelli
“Le Linee guida mirano a rafforzare misure di prevenzione e di contrasto a tentativi di infiltrazione mafiosa e vedono il pieno coinvolgimento della Struttura per la prevenzione antimafia nei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento”, spiega.
“Sono previste specifiche azioni di monitoraggio sia in sede di pre-cantierizzazione sia di esecuzione delle opere, per rafforzare l’attività di prevenzione e di vigilanza nelle delicate fasi di avvio e svolgimento dei lavori nei cantieri. Un’azione che conferma l’impegno del governo su tutti i finanziamenti riguardanti le infrastrutture”, conclude Morelli.