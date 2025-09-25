Calabria, Cipess approva linee guida per il controllo antimafia nei contratti ospedalieri

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo (CIPESS) ha adottato nuove direttive per il monitoraggio antimafia nell’ambito dei contratti relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali per il sistema ospedaliero calabrese. Queste linee guida sono state pensate per garantire la trasparenza e la legalità nella gestione dei contratti per lavori, servizi e forniture legati a questi progetti.

Le dichiarazioni del sottosegretario Morelli

“Le Linee guida mirano a rafforzare misure di prevenzione e di contrasto a tentativi di infiltrazione mafiosa e vedono il pieno coinvolgimento della Struttura per la prevenzione antimafia nei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento”, spiega.

