Presso la saletta della Pinacoteca Civica si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione di una giornata, il 13 febbraio, ricca di cultura e di significato: i festeggiamenti del 50° Anniversario della fondazione Circolo del Cinema “Charlie Chaplin” ed il ricordo del 30° Anniversario della scomparsa Sebastiano Di Marco a cura del Comune di Reggio Calabria e dello stesso Circolo del Cinema “Charlie Chaplin”.

Gli interventi alla conferenza stampa

Sono intervenuti: Claudio Scarpelli presidente Circolo del Cinema “Charlie Chaplin” , il vicepresidente Antonio Raschillà, Sara Di Marco, figlia del compianto professore e Franco Arcidiaco, Delegato alla cultura Sindaco di Reggio Calabria.

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Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata anche l’intitolazione della Via Sebastiano Di Marco, già Vico Friuli, il 13 febbraio p.v. alle ore 15, alla presenza del Sindaco, Avv. Giuseppe Falcomatà.

La serata con Palombella Rossa

Alle ore 20 verrà proiettato presso il “Cine Teatro Metropolitano”, già Dopo Lavoro Ferroviario, per “50 volte insieme” il film Palombella Rossa. Prima del film di Nanni Moretti è prevista la proiezione di un filmato a cura di Nicola Petrolino , l’incontro con i fondatori del circolo Giuseppe Marcianò ed Alfredo Vecchietti, il reading – in collaborazione con Scena Nuda, di alcune poesie di Sara Di Marco a cura di Teresa Timpano e l’incontro con gli altri dirigenti che si sono avvicendati nel corso degli anni nel direttivo del circolo.

Saranno presenti all’incontro, Massimo Laganà, Pietro Raschillà e Franco Arcidiaco che stamane durante la conferenza stampa ha espresso con grande orgoglio parole di stima sia per il Circolo che compie 50 anni che per l’intitolazione della via al professore Di Marco, che è stato docente di inglese del Liceo Scientifico “L. da Vinci”, persona molto stimata ed apprezzata in tutti gli ambienti culturali della nostra città.