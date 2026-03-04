Circoscrizioni a Reggio, il sindaco f.f. Battaglia: ‘Il Comune sarà più vicino ai cittadini’

Il sindaco ha indicato i prossimi passaggi: 'Il lavoro non è ancora concluso. Ora è fondamentale procedere speditamente verso l’approvazione in consiglio comunale, in una seduta che contiamo di calendarizzare il prima possibile'

«È stato compiuto un ulteriore e significativo passo del percorso che porta all’introduzione delle circoscrizioni già dal prossimo turno elettorale. Un passaggio importante in commissione Affari istituzionali dove si è votata la proposta che andrà trasmessa e discussa, per l’approvazione, nel prossimo consiglio comunale.

Un risultato atteso e significativo, perché le circoscrizioni rappresentano presìdi di democrazia di prossimità». Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune, Domenico Battaglia.

«Mi preme ringraziare il consigliere comunale delegato Giuseppe Giordano, il presidente della Prima commissione Affari istituzionali Giuseppe Marino, per il lavoro serio, approfondito e puntuale che hanno svolto in questi mesi, e tutti coloro che si sono spesi per arrivare al risultato odierno. Le circoscrizioni – ha aggiunto il sindaco – soppresse in seguito alle norme sul contenimento degli enti locali, torneranno così a essere uno strumento attivo di partecipazione e gestione del territorio, avvicinando l’Amministrazione ai bisogni quotidiani dei quartieri e dei cittadini».



Il sindaco ha poi indicato i prossimi passaggi: «Il lavoro non è ancora concluso. Ora è fondamentale procedere speditamente verso l’approvazione in consiglio comunale, in una seduta che contiamo di calendarizzare il prima possibile».