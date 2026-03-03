Circoscrizioni a Reggio, Milia (FI): ‘Bocciato dalla maggioranza l’emendamento anti-listone’

contro in Commissione Affari Istituzionali: stop alla proposta del centrodestra per più pluralismo nelle circoscrizioni. “Così si limitano candidature e rappresentanza”

Nel corso della seduta odierna della Seconda Commissione Consiliare Affari Istituzionali del Comune di Reggio Calabria, è stato discusso l’emendamento presentato dal capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, sottoscritto da tutti i consiglieri del centrodestra, volto ad annullare la modifica agli articoli 18 e 19 sul sistema elettorale delle circoscrizioni.

L’emendamento chiedeva di superare il cosiddetto “listone” – introdotto dalla maggioranza – che prevede un sistema analogo a quello dei comuni sotto i 15.000 abitanti, con una sola lista collegata al candidato presidente e un limite massimo di 16 candidati per circoscrizione. La proposta del centrodestra mirava invece ad adottare un sistema elettorale analogo a quello previsto per i comuni superiori ai 15.000 abitanti, eliminando il limite numerico dei candidati e garantendo maggiore pluralismo e rappresentatività.

L’emendamento è stato bocciato dalla maggioranza, che evidentemente – per il solo timore di perdere nettamente tutte le circoscrizioni, così come perderà nettamente il Comune alla luce dello scempio politico e amministrativo prodotto in questi anni – ha scelto di blindare il sistema elettorale attraverso uno stratagemma pensato per tentare di strappare artificialmente qualche risultato.

Una decisione che mortifica i cittadini e, soprattutto, i tanti giovani che avrebbero voluto mettersi in gioco partecipando alla competizione elettorale delle circoscrizioni, vedendosi invece limitare spazi di candidatura e di rappresentanza.

Centrodestra: emendamento bocciato e critica al “listone”

Il centrodestra unito continuerà a battersi affinché vengano garantite regole democratiche, aperte e realmente partecipative, nell’interesse della città e della sua comunità.