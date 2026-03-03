Reggio verso il ritorno alle circoscrizioni, Casa Riformista: ‘Territori al centro’

Con il voto odierno sul regolamento delle circoscrizioni, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria compie una scelta politica netta: riportare i territori al centro dell’azione amministrativa e restituire voce e rappresentanza reale alle comunità locali.

Le circoscrizioni saranno cinque, articolate su aree territoriali ampie e strategiche, pensate per garantire una gestione più efficiente dei servizi e un presidio istituzionale più vicino ai cittadini. Non si tratta di un mero riassetto tecnico, ma di una riforma che affonda le radici nel principio di sussidiarietà e nella volontà di rafforzare la democrazia di prossimità.

La previsione di 16 consiglieri per ciascuna circoscrizione rappresenta una scelta chiara: ampliare gli spazi di partecipazione, rafforzare la rappresentatività popolare e creare un livello politico-amministrativo capace di intercettare tempestivamente bisogni, criticità e proposte provenienti dai quartieri.

Casa Riformista – Italia Viva: “Contributo determinante”

Come Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria, rivendichiamo con orgoglio il lavoro politico svolto in questi mesi. Il partito, come ampiamente ribadito più volte, considera prioritario e responsabile la promozione di attività e azioni utili per il territorio. Come gruppo, infatti, abbiamo preferito la linea della responsabilità che ha portato, oggi, all’approvazione per pochi voti di scarto del regolamento sulle circoscrizioni.

È stato un percorso intenso, fatto di confronto serrato, mediazione e responsabilità istituzionale. Il nostro contributo di interlocuzione e dialogo con le forze di maggioranza è stato determinante per giungere a una soluzione equilibrata, coerente e realmente rispondente alle esigenze del territorio.

Abbiamo lavorato affinché questa riforma non fosse un compromesso al ribasso, ma un atto concreto di rilancio della partecipazione democratica e di modernizzazione dell’assetto amministrativo cittadino. Oggi si consolida una visione: quella di una città che non accentra, ma distribuisce competenze; che non si chiude nei palazzi, ma si radica nei quartieri.

“Non contenitori formali”: vigilanza e obiettivi

Continueremo a vigilare affinché le circoscrizioni non restino contenitori formali, ma diventino strumenti effettivi di programmazione, controllo e impulso politico. Per noi questa è una battaglia di merito e di metodo: più territori, più rappresentanza, più responsabilità.

Reggio Calabria merita istituzioni forti perché vicine. E noi continueremo a lavorare in questa direzione, con determinazione e chiarezza politica.