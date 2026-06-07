Calcio, Ascoli e Unione Brescia si giocano la B. Dove vedere la partita anche in chiaro

L’atto conclusivo dei Playoff 2026 della Serie C Sky Wifi, tra Ascoli e Union Brescia, sarà trasmessa in diretta su SkySporUno e SkySport251 e su Rai 2, una straordinaria vetrina che testimonia l’appeal del campionato e che porterà le emozioni della finale nelle case degli italiani. Sarà anche possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul nuovo sito seriec.com.

Per esaltare al massimo la spettacolarità dell’incontro, che vede di fronte due delle grandi protagoniste della stagione, è stata adottata una produzione di elevato livello e con innovative soluzioni tecnologiche. La gara sarà ripresa con 14 telecamere, con regia di Federico Fazzini, e l’inserimento di una super slowmotion, due droni, una Flycam2.0 e due ronin in movimento per la ripresa da vicino delle azioni più spettacolari. Le giocate della partita decisiva della Serie C Sky Wifi – che determinerà la quarta squadra promossa in Serie B – arriverà in tutta Italia e agli oltre 600milioni di fan della piattaforma OneFootball nel mondo.

Lo stadio Cino e Lillo Del Duca – dove i due club giocheranno gli ultimi novanta minuti della stagione più eventuali tempi supplementari e calci di rigore (1-1 il risultato dell’andata) – farà registrare il sold out. A dar voce alle giocate dei protagonisti per SkySport (ch. SkySportUno 201 e SkySport251) sarà Antonio Nucera, accompagnato da Lorenzo Minotti per il commento tecnico e da Luca Mastrorilli da bordocampo; da studio i collegamenti con Marco Demicheli e Leonardo Semplici. Su Rai 2 il racconto verrà affidato a Giuseppe Galati, Alberto Di Chiara e Lucio Michieli. In studio su Rai 2 nel pre gara, a fine primo tempo e nel post gara Stefano Orsini e Roberto Rambaudi. Ampio spazio alla finale con il post gara su Rai Sport canale 58 dalle 22.45 in caso di supplementari e rigori.

Dirigerà l’incontro Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavaroli di Pescara e dal Quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo. Al Var Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Mattia Ubaldi di Roma (Avar).

fonte: seriec.com