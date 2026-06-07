Reggina: signor Rizzetta adesso servono dirigenti con competenze, conoscenze ed esperienza

Dopo l’ultimatum è arrivata l’accelerazione. E tra Ballarino e Matt Rizzetta la pratica dovrebbe essere ormai chiusa. Le firme sul preliminare vanno a sancire la conclusione di una trattativa lunghissima, fatta di tira e molla, proposte, controproposte, richieste, clausole e opzioni.

Adesso si attende la comunicazione ufficiale. Sarà quello il passaggio utile per aprire, almeno formalmente, il nuovo corso della società amaranto.

Il ruolo di Rizzetta nella nuova Reggina

Il primo nodo da sciogliere riguarda proprio Matt Rizzetta. Bisognerà capire quale ruolo avrà all’interno della società e con quali mansioni operative. Un passaggio non secondario (è il presidente del Campobasso), anche perché dalla sua collocazione dipenderà l’assetto complessivo del club. La Reggina arriva da settimane di attesa e da una piazza che chiede chiarezza. Ora non basterà annunciare il cambio di passo. Servirà costruirlo.

La scelta dei dirigenti

La partita più importante, a questo punto, sarà quella degli uomini. Serviranno dirigenti in grado di dare indirizzo, organizzazione e programmazione. La società avrà bisogno di competenze, conoscenze ed esperienza. Prima ancora dei nomi, conterà la capacità di scegliere figure credibili e funzionali al progetto.

Da settimane circolano ipotesi e profili. Ma la priorità resta una: definire una struttura societaria chiara. Direttore generale, direttore sportivo e, eventualmente, direttore tecnico. Da queste scelte passerà anche quella dell’allenatore.

Il tempo non è un dettaglio

La Reggina dovrà muoversi con attenzione. Ma anche con una certa velocità. Perché la costruzione della squadra non può attendere troppo. Le principali concorrenti, Nissa e Trapani, si stanno già muovendo. Il rischio, per gli amaranto, è arrivare ancora una volta in ritardo su programmazione, mercato e scelte tecniche.

L’accordo con Rizzetta, in attesa della conferma ufficiale, può rappresentare il primo vero punto di svolta. Ma da solo non basta. Adesso serviranno decisioni rapide, lucide e coerenti. Perché il nuovo corso amaranto, più che annunciato, dovrà essere costruito subito.