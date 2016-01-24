CIS: incontro De Nicola, il Presidente della transizione dalla Monarchia alla Repubblica

Lunedì 25 gennaio 2016, alle ore 17.00, presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nella ricorrenza dei settanta anni dalla nascita della Repubblica italiana, promuove un ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”. Primo incontro “De Nicola: il Presidente della transizione dalla Monarchia alla Repubblica”. Dopo il saluto del Prof. Salvatore Berlingò, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, relazionerà il Prof. Tito Lucrezio Rizzo. Enrico De Nicola, nato a Napoli nel 1877, si affermò sin dalla giovinezza come uno dei più valenti avvocati d’Italia. Nel 1909 fu eletto per la prima volta alla Camera dei deputati di cui fu presidente dal 1920 al 1924. De Nicola fu un personaggio centrale della transizione tra fascismo e Repubblica per quanto riguarda gli aspetti istituzionali. In seguito, fu eletto capo provvisorio dello Stato (luglio 1946-dicembre 1947) e, dopo il voto della Costituente, fu anche il primo (seppur effimero) presidente della Repubblica italiana (gennaio-maggio 1948). Tito Lucrezio Rizzo, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza a 22 anni con lode, abilitato alla professione di Avvocato, è Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica. Già professore di Storia del pensiero giuridico”, insegna alla Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università di Tor Vergata, nonché alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. Vincitore 5 volte del Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio, è autore di oltre 200 pubblicazioni.