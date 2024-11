CIS: “Le origini della cucina reggina” di Pasquale Conti

Mercoledì 16 maggio 2016, alle ore 18.00, presso la sala della chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta il volume “Le origini della cucina reggina” di Pasquale Conti. Interverranno: Silvana Guarna Minuto, già docente di Lingua e Letteratura Francese nei licei e Salvatore Timpano, cultore dell’arte dolciaria e componente del Comitato Scientifico del CIS. Sarà presente l’autore. Pasquale Conti, ristoratore, pasticcere, albergatore per quasi 40 anni ha svolto questo ruolo nella città di Reggio Calabria con amore, passione e soprattutto con onestà. Gustare una pietanza, specialmente se è tipica di una determinata località o di un determinato periodo di tempo, non significa soltanto sentirne il sapore, ma vuol dire pure sentire il piacere di conoscere la storia, la provenienza, gli usi e il modo di vivere del popolo che l’ha elaborata. La cucina calabrese in generale non si può non definirla saporita, gli elementi genuini che la compongono le conferiscono un gusto marcato, pur conservando una digeribilità e una leggerezza insospettate. Varia è la gamma della gastronomia reggina che è completa in tutte le portate ed è possibile, con essa, preparare un ricco e saporito menu. Interessanti sono le ricette della “gastronomia Conti” pubblicate nel volume che per la ricchezza di sapori hanno contribuito a far conoscere la cucina reggina in Italia e all’estero.