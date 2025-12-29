Reggio, ok dal Consiglio metropolitano a due variazioni su viabilità e società partecipate

Si è tenuto l’ultimo Consiglio metropolitano del 2025 che ha provveduto ad approvare gli unici tre punti all’ordine del giorno inerenti alcune variazioni di bilancio in tema di viabilità e l’ordinaria revisione delle società partecipate.

Le decisioni del Consiglio metropolitano

«Atti – ha spiegato il vicesindaco Carmelo Versace, nel presiedere la seduta – necessari all’Ente per concludere, positivamente, il proprio esercizio 2025».

«Il Consiglio – ha aggiunto – è stato partecipato da remoto proprio per permettere ai consiglieri di potersi esprimere in un momento in cui tutti i Comuni sono impegnati in giorni particolarmente importanti per le nostre comunità».